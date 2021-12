La notte di San Silvestro allo Spirit de Milan con cena, balli e musica dal vivo

Allo Spirit de Milan la Notte di San Silvestro è speciale. Nel locale meneghino si attende infatti l’arrivo del nuovo anno con New Year's Swing Night 2022, la festa più swing dell’anno con balli, musica dal vivo, ottima cucina e tanto divertimento.

La festa

La notte di San Silvestro, infatti, il locale dal sapore vintage sorto nelle Cristallerie Livellara a Milano aprirà le porte alle 20. Si inizierà alle con un aperitivo di benvenuto, per poi cenare con il menù di Capodanno proposto dalla Fabbrica della Sgagnosa e, a seguire, musica dal vivo per ballare lindy hop, shag e balboa con la Monday Orchestra e, poi, con i Jumping Jive fino al mattino.

Per chi vuole ballare, invece, nel foyer sarà possibile scatenarsi con i ritmi di “Bandiera Gialla” e della musica degli anni ’70 e ’80.

A mezzanotte si brinderà con un calice di spumante, lenticchie e cotechino (come vuole la tradizione), e per rimanere in perfetto stile con la serata, potrete sfoggiare i vostri outfit degni del Grande Gatsby!

Informazioni pratiche

Per chi vuole cenare, la Fabbrica della Sgagnosa propone un menù speciale a 70 euro con prenotazione obbligatoria sul sito dedicato.