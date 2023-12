Il Capodanno all'Amnesia e la maratona di musica elettronica

Lunedì 1° gennaio 2024 l'Amnesia di Milano accoglie l'anno nuovo con una serata dedicata interamente alla musica elettronica, piena di ospiti internazionali.

Ad alternarsi sul palco, infatti, la musica di William Djoko, Dj Protein, Blacksun, Davide Mentesana, Jo, Marc Fabregas e Valerie Fox.

Gli ospiti

Willam Djoko è dj da anni protagonista ad Ibiza ed in tutto il mondo, nonché autore di “OMG”, hit da club uscita nel 2017 su Strictly Rhythm, etichetta statunitense che come poche altre ha inciso nella storia della House music.

Djoko è un artista più che polivalente: le sue consulenze in ambito moda lo hanno reso da tempo un indiscusso protagonista delle fashion week di tutto il mondo.

Dj Protein, al secolo Fabio Monesi è il creatore delle label Wilson Records e Hardmoon London: i suoi mixati sono in rotazione su CircoLoco Radio, il podcast settimanale del lunedì elettronico più famoso al mondo.

Presenza sempre più costante all’Amnesia, Blacksun sa offrire ogni volta musica di qualità, grazie ad una lettura sempre molto attenta del dancefloor.

Davide Mentesana è quello che si suole definire un talento precoce: suona nei club da quando ha 16 anni e da tempo è presenza fissa in situazioni importanti.

Jo sa distinguersi per le sue selezioni musicali, cariche di energia e sempre in grado di regalare sorprese ed emozioni in serie; i set di Marc Fabregas sono autentici viaggi, che oscillano dalla deep all’elettronica, dalla minimal alla techno.

Valerie Fox, infine, è una dj sempre ben sintonizzata in merito alle nuove tendenze musicali: le sue selezioni alternano afro house e melodic techno, con tutte le similitudini e le differenze del caso.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.