Capodanno, una nuova festa per salutare il 2021 e ballare tutta la notte

Venerdì 31 dicembre presso il Distretto Industriale 4 si terrà una serata speciale organizzata da Le Cannibale per festeggiare l'ultimo dell'anno.

La serata

Tra le mura di un grande spazio industriale, le strade che si incrociano, nuovi volti mai visti prima che si scoprono. A Capodanno, dopo gli abbracci, i buoni propositi ed i sogni per il nuovo anno, raggiungici nella Milano nascosta e comincia a gustare le prime note dell'anno, quelle che hanno già il sapore del futuro.

In un tributo alla cultura dei warehouse parties, Le Cannibale ti aspetta per cinque ore di festa in un luogo sorprendente, il Distretto Industriale 4, dove le storie di mille singole celebrazioni finiranno per incrociarsi e creare un unico grande party. In consolle dall'1 Fabio Monesi, Tamati, Anna Molly Soundsystem.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.