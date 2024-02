Il Carnevale Ambrosiano tra i grattacieli

Prezzo non disponibile

Il Carnevale Ambrosiano è pronto a colorare le vie di Milano, ma quest'anno c'è un'opportunità unica di vivere questa festa millenaria in modo del tutto speciale, tra i grattacieli e le luci scintillanti della città.

Sabato 17 febbraio i visitatori potranno gustare un aperitivo e assistere a spettacoli dal vivo e DJ set.

Spettacoli dal vivo e DJ set

Preparati ad essere trasportato in un vortice di energia e musica coinvolgente, con spettacoli dal vivo che fondono i migliori palcoscenici europei. Da Ibiza a Napoli fino a Milano, l'eclettica artista Morena Martini, famosa in tutto il continente, salirà sul palco per incantare il pubblico con la sua voce e il suo talento.

E dopo lo show, lasciati guidare dai ritmi incalzanti dei DJ set che faranno ballare tutti fino alle prime luci dell'alba.

Aperitivo

L'evento offre anche la possibilità di gustare un delizioso aperitivo a buffet, con drink, musica, divertimento e tradizione milanese.