Carnevale al Museo della Scienza: tutte le attività per le famiglie

Nel weekend 17 e 18 febbraio, in occasione del Carnevale Ambrosiano, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia propone un percorso per i più piccoli, che usa il gioco di ruolo dal vivo e una installazione digitale immersiva per renderli protagonisti di un lungo viaggio per mare.

Avventure a bordo è infatti l’attività nell’i.Lab Viaggi per mare , dove i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni potranno salire a bordo di un’antica caravella e, vestendo i panni dell’equipaggio, avventurarsi in un emozionante viaggio. La ricostruzione della Caravella del ‘500 ospita un’installazione audiovisiva: un videomapping anima il ponte della nave e genera situazioni inaspettate che aumentano l’immersività dell’ambiente e del racconto. Una grande proiezione fa da sfondo ricreando l’orizzonte, simulando il susseguirsi del giorno e della notte, il rumore del vento e del mare.

L’attività può essere affiancata dalla visita guidata Storie di viaggi per mare, per scoprire la storia dei più suggestivi oggetti dell’esposizione dedicata ai trasporti Navali, come il transatlantico Conte Biancamano, il brigantino goletta Ebe, il catamarano Luna Rossa e il sottomarino Enrico Toti.

Il Museo propone anche visite guidate per adulti e bambini nei padiglioni Ferroviario e Navale, per conoscere il trasporto urbano, ripercorrere l'evoluzione dei treni in una stazione di fine '800 ricostruita e conoscere da vicino il tema della navigazione. Novità del padiglione Ferroviario, un simbolo di Milano nel mondo: il tram Carrelli Milano 1928 esposto insieme all’Omnibus a cavalli e il Gamba de Legn. Inoltre, dai 16 anni sarà possibile iscriversi all’attività Tram Driver Experience VR nella Virtual Zone del Museo, per provare l’emozione di condurre un tram con una simulazione realistica nel traffico di una capitale europea.

Il programma

Il programma è arricchito da altre attività nei laboratori interattivi i.lab Alimentazione, dove si impara a preparare il gelato e a lavorare con i dolci, Tinkering Zone, dove si costruiscono creature spaventose con materiali diversi e si mettono in azione con divertenti meccanismi; ma anche Base Marte, dove si sperimentano la scienza e la tecnologia come in un team di ricerca in missione sul Pianeta Rosso, e i.lab Bolle di Sapone, in cui i più piccini potranno creare bolle di diverse dimensioni. Sempre disponibili le installazioni digitali interattive Kaleidoscope e The Wall of Sound.

Tutte le attività sono incluse nel biglietto di ingresso o prenotabili all’interno del programma di Membership Card, 3 speciali card che consentono l’accesso illimitato al Museo, sconti esclusivi e offerte personalizzate per tutta la famiglia.

Le attività per le famiglie

i.lab VIAGGI PER MARE, Avventure a bordo

Sabato 17 e domenica 18, alle ore 11.30, 14 e 17

Da 3 a 6 anni | durata 60 minuti | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Saliamo a bordo di un’antica caravella, vestiamo i panni dell’equipaggio e avventuriamoci in un emozionante viaggio. Esploriamo la nave, gli strumenti di bordo e prepariamoci ad attraversare l’oceano. Il comandante ci guiderà nella navigazione e mappe, bussola e stelle ci orienteranno. Il Mare in burrasca, il rollio delle onde, un gatto che non si trova e tanti topolini in cambusa animeranno il nostro navigare per mare.

VIRTUAL ZONE

Tram Driver Experience VR, Sabato 17 e domenica 18, alle ore 11, 15, 16 e 17

Dai 16 anni | durata 60 minuti | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

In occasione dell’arrivo del tram Carrelli Milano 1928, proviamo l’emozione di condurre un tram con una simulazione realistica nel traffico di una capitale europea. Accomodiamoci nella cabina di manovra di un tram di Vienna e mettiamoci ai comandi. Dopo un breve corso di guida, prendiamo servizio sulla iconica linea 1 che attraversa il cuore del centro storico della città e trasportiamo i passeggeri tra le fermate facendo attenzione ad altri veicoli, passanti e segnaletica.

Le visite guidate

Storie di viaggi per mare, Sabato 17 e domenica 18, alle ore 10 e 15.30

Dai 4 ai 7 anni | durata 60 minuti | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Un brigantino goletta, un transatlantico, un catamarano e un sottomarino. Ma cosa sono? Come si muovono nel mare? Ascoltiamo il racconto di esploratori e lupi di mare per scoprire diversi modi di navigare e la storia dei più suggestivi oggetti dell’esposizione dedicata ai trasporti Navali.

Trasporti Navali e Ferroviari, Sabato 17 e domenica 18, alle ore 14

Dagli 8 anni | durata 60 minuti | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Ripercorriamo l'evoluzione del trasporto su rotaia dalla seconda metà dell'800 al 1920 in una stazione di fine '800 ricostruita. Conosciamo da vicino il tema della navigazione con alcuni tra i più suggestivi oggetti storici del Museo, tra cui il nuovo tram Carrelli Milano 1928.

Dal tram a cavalli al treno a vapore: viaggiare sulla ferrovia, Sabato 17 e domenica 18, alle ore 10.15 e 17

Dagli 8 anni | durata 60 minuti | attività con prenotazione fino a esaurimento posti

Entriamo nel padiglione Ferroviario, dove ci accoglie un simbolo di Milano nel mondo: il tram Carrelli Milano 1928, esposto insieme all'Omnibus a cavalli, e il Gamba de Legn. Ripercorriamo la storia della città e delle sue eccellenze, tra mobilità urbana e servizio di trasporto pubblico.

Osserviamo tram e treni per conoscere il trasporto urbano ed extraurbano e scoprire come il mondo sia diventato più piccolo e meno solitario grazie a questi mezzi.