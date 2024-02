Una giornata di festa al BioParco: Carnevale tra natura e divertimento

Domenica 18 febbraio, in occasione del Carnevale Ambrosiano, il BioParco si trasforma in un palcoscenico di allegria e divertimento. Un'opportunità unica per tutta la famiglia di trascorrere una giornata indimenticabile all'insegna del gioco, della creatività e della condivisione, immersi nella bellezza della natura.

Il programma

Ad attendere adulti e bambini, un fitto programma di attività attende grandi e piccini.

Dalle ore 10, i giochi per famiglie prenderanno il via, offrendo momenti di puro divertimento e aggregazione. Pensati per coinvolgere sia i più piccoli, consigliati dagli 5 ai 10 anni, che gli adulti, questi giochi promettono sorrisi e risate per tutti.

Alle ore 12:30, il Ristorante Cà Valù aprirà le sue porte per deliziare i palati con un menù alla carta. Un'occasione imperdibile per gustare prelibatezze culinarie in un'atmosfera conviviale e festosa. Si raccomanda la prenotazione, per assicurarsi un posto in questa esperienza gastronomica.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, spazio ai laboratori creativi pensati appositamente per i bambini dai 5 ai 10 anni. Qui, la fantasia prenderà il volo attraverso attività coinvolgenti e stimolanti, dove ogni piccolo partecipante potrà dare libero sfogo alla propria creatività.

Il Battesimo della Sella

Ma il momento clou della giornata sarà senza dubbio il "Battesimo della sella" e la tanto attesa sfilata in maschera. Un'opportunità unica per sfoggiare costumi originali e lasciare che l'immaginazione prenda il sopravvento, in un corteo di allegria e fantasia che attraverserà gli incantevoli sentieri del BioParco.

Per partecipare a tutte le attività proposte durante la giornata, sia quelle del mattino che del pomeriggio, è necessario iscriversi preventivamente.