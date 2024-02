Il Carnevale a Cascina Merlata: una festa di colori e musica

Prezzo non disponibile

Sabato 17 Febbraio alla Cascina Merlata arriva una festa di Carnevale imperdibile.

Il programma

Il programma del pomeriggio prevede numerose attività per aduti e bambini, per stupire e divertire tutti i partecipanti.

Alle 15, ritrovo in cascina con musica coinvolgente, una postazione truccabimbi e salterelli per far saltare la gioia ai più piccoli, dolci frittelle e zucchero filato.

Lo spettacolo

Alle 15:15, uno spettacolo di giocoleria e clownerie intratterrà il pubblico con acrobazie mozzafiato e gag esilaranti. I giochi con i palloncini modellabili faranno la felicità dei bambini e dei genitori, regalando momenti di pura magia e divertimento.

Per coloro che amano immortalare i momenti speciali, alle 16:15 sarà disponibile una postazione photo booth, gestita dagli amici della scuola di musica MC.

E poi ancora animazione, giochi e musica faranno da cornice a questa giornata di puro divertimento. E per concludere in bellezza, alle 17:30, un concerto live con la scuola di musica MC regalerà emozioni attraverso le note e le melodie di talentuosi musicisti.