Il laboratorio di Carnevale per creare la mascherina (e non solo)

Il Carnevale ambrosiano arriva anche a Piazza Portello: per l'occasione, l’elegante mall nel cuore di Milano si prepara per una festa effervescente e colorata tutto dedicata al divertimento dei più piccoli e uno spettacolo per i grandi.

Il programma

Venerdì 24 febbraio, a partire dalle 14.30 alle 18.30, il “Laboratorio Artistico Crea la tua Mascherina” sarà pronto per una fantastica piccola fabbrica guidata da abili artiste che, con l'utilizzo di cartoncini colorati, piume, gomma crepla, brillantini e colori acquarellabili, guideranno tutti i bambini dai 3 ai 12 anni nella creazione e realizzazione della propria maschera preferita. Con un pizzico di fantasia e l’utilizzo di materiali semplici e sicuri, tutti i bambini potranno creare in pochi minuti delle meravigliose maschere di carnevale uniche e del tutto personalizzate.

Sabato 25 febbraio il laboratorio artistico sarà di nuovo in piena attività dalle 14.30 alle 16.30. A partire da quest’ora e fino alle 18.30, andrà in scena un fantastico “Cartoon Party Musical”, ideato e realizzato dalla compagnia teatrale CUORI CON LE ALI, dedicato ai bimbi, animato dai personaggi dei cartoni animati.

Inoltre, meravigliose proiezioni su tela di spezzoni di cartoni animati da cui sono tratte una selezione di canzoni, saranno di ispirazione di grande concerto musicale ispirato dalle colonne sonore dei film più famosi di sempre. Uno spettacolo musicale con brani interpretati rigorosamente dal vivo in combinazione con entusiasmanti balletti.