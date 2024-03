La domenica in Cascina Cuccagna tra laboratori e natura

Domenica 17 marzo in Cascina Cuccagna torna la “Domenica Bestiale”, un'intera giornata di divertimento collettivo con un ricco palinsesto di eventi culturali, accessibili a tutti.

Spettacoli, concerti, letture, laboratori, giochi all'aperto, incontri e lezioni accoglieranno i cittadini per tutto il giorno.

Il programma

In programma, domenica 17 marzo:

Per tutto il giorno:

- Mostra fotografica La Via della Seta attraverso l’Asia Centrale

Una mostra fotografica con immagini scattate e “raccontate” dalle Guide Kailas ci trasporta negli ambienti della Via della Seta attraverso Iran, Uzbekistan e Kirghizistan, nel cuore dell’Asia Centrale. Si pone l’attenzione alla storia, ai caravanserragli, alle città bazar sorte in questi tre Paesi lungo la via della seta. Scopriamo inoltre la ricchezza di ambienti differenti attraverso immagini dei deserti e delle montagne di queste regioni.



- Mostra Diario di bordo – una nave in cascina

ResQ people saving people è un’organizzazione nata dal basso per salvaguardare la vita e i diritti di chi si trova in pericolo sulle frontiere di mare e di terra. Opera nel Mediterraneo, attraverso missioni di ricerca e soccorso con la nave ResQ People, e a Trieste, con attività di assistenza a chi arriva dalla rotta balcanica.

La mostra, a cura di Francesco Bertelé, racconta la storia di ResQ nel formato di un diario di bordo, in cui il pubblico si trova immerso in una narrazione con immagini, testo e suoni.

- 10:30 – 12:30, Fare la maglia in compagnia

Un gruppo di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia come occasione di socialità.

11 – 12, Spettacolo di burattini

Meneghino e Brighella consiglieri d’amore

Giacometto per conquistare Rosabella, figlia del tirchio Pantalone segue i consigli di Brighella ma finirà per trovandosi invischiato in un terribile rapimento per mano di due briganti, Tagliacarne, Spezzaferro e del loro fido lupo Pulcioso.

15 – 16, Semina nell’orto

Si semineranno patate e alcune piantine primaverili. Si lavora nella terra e si consiglia quindi di portare dei guanti e di indossare vestiti comodi.

15:30 – 17, Laboratorio di acquerello

Acqua e colore si incontrano

La meravigliosa tecnica pittorica dell’acquerello per dare spazio alle nostre emozioni: realizzeremo insieme un’opera e al termine del laboratorio ognuno porterà con sé il suo quadro. Non è necessario saper disegnare.

Ingresso libero.