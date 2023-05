Auguri Cascina Cuccagna! La festa per celebrare gli 11 anni

Grandi festeggiamenti per il compleanno di Cascina Cuccagna: domenica arriva infatti una "Domenica bestiale", un'intensa giornata di attività, eventi ed appuntamenti per tutte le età, per tutta la città.

Il palo della Cuccagna

Appuntamento speciale dalle 17 alle 19: una gara goliardica in giardino per conquistare la cima del Palo della Cuccagna e i premi in palio... una sfida di forza, equilibrio e sana competizione curata dalla squadra Gli Acrobati della Cuccagna, campioni italiani in carica.

Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail all’indirizzo corsi@cuccagna.org oppure telefonare al numero 02 8342 1007 entro venerdì 12 maggio.

Il programma

- 10 - 11:30. Integral Hatha Yoga e meditazione di consapevolezza

Una lunga pratica yoga, dedicata al movimento consapevole, al respiro e al rilassamento seguita da una meditazione di consapevolezza, tratta dai percorsi Mindfulness Based per l’equilibrio fisico, mentale ed emotivo.

Per la pratica si richiede abbigliamento comodo e il tappetino personale

Prenotazione necessaria a yogadiffusomilano@gmail.com (10 posti)

Contributo 10 euro con tessera cascina cuccagna, 15 senza tessera

- 10:30 - 12:30. Fare la maglia in compagnia

Un gruppo di donne unite dalla passione per il lavoro a maglia come occasione di socialità. È possibile partecipare con il vostro lavoro, se ne state facendo uno, oppure per imparare, insieme a loro potrai progettare lavori di maglia solidale per bambini e persone bisognose.

12:15 - 13. Spettacolo di burattini Arlecchino e Brighella nel bosco dei giganti

Colombina è innamorata di Lindoro. Il vecchio Pantalone, invaghito di lei, chiede l’aiuto del mago Cin Ciun Cian affinché trasformi il povero Lindoro in un serpente. Da qui prendono il via le divertentissime imprese nel Bosco dei Giganti della strampalata coppia Arlecchino e Brighella: con l’aiuto della Fatina e dei bambini e delle bambine del pubblico, riusciranno a salvare l’amore dei due amanti.