La festa in Cascina Cuccagna per i primi dieci anni di attività

Cascina Cuccagna festeggia i suoi primi 10 anni di attività e racconta il progetto di recupero e restituzione dell’edificio alla città, i risultati raggiunti finora e le nuove sfide per il futuro.

Aperta al pubblico nel 2012 grazie al lavoro di restauro conservativo sostenuto dall’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, cordata di associazioni culturali e cooperative sociali, la Cascina oggi è un progetto collettivo di cultura e aggregazione, uno spazio accessibile a tutti in cui si sperimentano buone pratiche per costruire la città del futuro: inclusiva, sostenibile e a misura di cittadino.

Agricoltura biologica e mercato a filiera corta, iniziative solidali, sportelli di ascolto e orientamento, laboratori, lezioni, eventi, incontri e attività che contribuiscono alla crescita del progetto, come la cucina, bar e foresteria un posto a Milano, rendono la Cascina un esempio di sperimentazione e un luogo di incontro.

Per celebrare l’anniversario speciale, da giovedì 16 a domenica 19 giugno in programma quattro giorni di festa.

L'inaugurazione

Inaugurazione giovedì 16 dalle 18 con musica e brindisi e poi tre intere giornate di eventi, da mattino a sera, in tutti gli spazi della Cascina: concerti e dj set dal jazz alla new wave passando per l’arpa classica, lezioni di yoga, mindfulness, canto e musica, presentazioni di libri, laboratori e spettacoli di burattini, cinema, mostre, mercato agricolo e mercato artigianale, baratto di abiti e di piante, scacchiera gigante, festa del riuso creativo, attività nell’orto, visite guidate e biciclettata fino a Chiaravalle.

La festa

Una grande festa partecipata a cura di Cascina Cuccagna, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune

di Milano e di Milano Food Policy e con il contributo di un posto a Milano.

«La rigenerazione urbana praticata nel concreto: è Cascina Cuccagna, un’esperienza unica che da dieci anni rappresenta un modello di gestione partecipata di un bene comune e che ha permesso di generare più di 80 milioni di euro di PIL considerando l'intero ecosistema – dichiara Andrea Di Stefano, Presidente dell’Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna. I primi dieci anni sono stati molto sfidanti ma l'ambizione non ci manca e puntiamo a diventare un modello di sostenibilità per un bene storico e architettonico senza pari nel panorama urbano. Ci attendono ancora sfide molto importanti e avremo ancora bisogno dell’aiuto di tutti, istituzioni, cittadini, associazioni, aziende… Ma oggi vogliamo festeggiare questi primi 10 anni di un progetto che nacque dal basso e che ha dimostrato come la rigenerazione urbana crei sviluppo e