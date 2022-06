Ippodromo, ultimo appuntamento estivo tra corse di cavalli e giochi per bambini

Chiude in grande stile la stagione estiva del Galoppo di Milano: giovedì 30 giugno, dalle ore 17, i cancelli dell’unico ippodromo al mondo dichiarato monumento di interesse nazionale apriranno per un grande evento serale di sport, spettacolo, musica e divertimento che coniuga il fascino unico delle corse in notturna al piacere di sorseggiare un cocktail mentre si osserva il sole tramontare alle spalle dello skyline meneghino.

Le corse di cavalli

Le corse inizieranno dalle 18 e in pista i riflettori saranno puntati sulla 133esima edizione del Gran Premio di Milano, che si svolgono sin dal 1989 e sono uno degli appuntamenti ippici più prestigiosi del calendario nazionale, e sulla President of the UAE Cup, uno dei principali circuiti internazionali riservati ai puro sangue arabi.

Le corse in notturna hanno un fascino unico e per l’occasione l’ippodromo sarà vestito a festa, tra i viali alberati dell’impianto saranno infatti allestiti chioschi di street food e gazebo di artigiani, designer artisti selezionati. Per intrattenere i visitatori tra una corsa e l’altra è stato inoltre definito un ricco palinsesto di spettacoli e musica che, tra gli altri, vedrà protagonisti: il duo comico dei I PanPers, ben noti ai numerosi fan del programma TV Colorado Cafè; Pippo Palmieri e Paolo Noise, componenti fondamentali della squadra de Lo Zoo di 105, uno dei più noti e amati programmi della radiofonia italiana; DJ Jad, amatissimo disc jockey italiano celebre anche per aver fondato gli Articolo 31 insieme a J-Ax.

Le iniziative per i bambini

Molte come sempre saranno anche le iniziative gratuite pensate per le famiglie e i bambini: i piccoli ospiti dell’ippodromo potranno scegliere di divertirsi nell’area giochi con l’animazione a loro dedicata o di cavalcare pony assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Nel frattempo, i visitatori più adulti potranno godere delle bellezze dell’impianto liberty, passeggiando tra i suoi viali e ammirando le note bellezze di questo magnifico luogo attraverso il tour #scoprisansiro, un percorso organizzato per isol