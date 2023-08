Musica, spettacoli e tanto sport: torna la Festa di Corsico (con i fuochi d'artificio)

Dall'1 al 17 settembre torna la Festa di Corsico con tanti concerti di musica dal vivo, spettacoli di teatro, sport e e intrattenimento per tutta la famiglia.

Una grande festa aperta a tutti

Spettacoli musicali, comicità, teatro, serate di ballo, concerti, mostre, street food e fuochi d’artificio animeranno l'intero paese, con numerosi eventi semplicemente imperdibili che coinvolgeranno non solo la centrale via Cavour ma anche, in questa edizione 2023, il Parco Cabassina e Piazza Europa.

L'inaugurazione

Il taglio del nastro è previsto venerdì 1 settembre alle ore 18.30, con un rinfresco per i partecipanti. A seguire, alle ore 21, alla Fontana dell’Incontro, il discorso del Sindaco Stefano Martino Ventura, l’accensione degli addobbi luminosi nel centro storico, novità del 2023, e uno spettacolo di circo teatro acrobatico daranno il via ufficiale alla “Festa di Corsico”.

Gli eventi imperdibili

Per i ragazzi e le ragazze del territorio, venerdì 8 settembre alle ore 21 si svolgerà il “Corsico music contest”, serata che vedrà come protagoniste le band corsichesi.

Sabato 9 settembre nelle vie del Centro storico ci sarà la Notte bianca con un ricco programma di giochi e intrattenimento e domenica 10 settembre, oltre alla “Paella in piazza” in via Cavour per l’ora di pranzo, ci sarà la ”Festa dello sport” all’anfiteatro del parco di via Verdi.

Il 16 settembre, sarà gIANMARIA, il giovane cantante molto amato dal pubblico anche per le sue performance a X Factor prima e al Festival di Sanremo poi, a intrattenere il pubblico con la sua musica: l’anfiteatro del parco Alpini d’ Italia, in via Verdi, alle 21.30 sarà una delle tappe del suo “Mostro tour”.

I laboratori per bambini

Sono inoltre previsti diversi laboratori sia per i bambini (cantastorie, giocoleria, cucina e cake design), che per gli adulti (lezioni di cous cous, make up applicato, fotografia, public speaking, panificazione e coaching).

La festa si concluderà domenica 17 settembre al Parco Resistenza con la consegna delle Civiche Benemerenze e i fuochi d’artificio.

In caso di maltempo, le modifiche al programma saranno tempestivamente comunicate sia sul sito che sui canali social istituzionali.

Per consultare il programma completo visitare il sito dedicato.