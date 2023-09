La festa della danza di Roberto Bolle in piazza Duomo

Da giovedì 7 a domenica 10 settembre a Milano torna OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle in Piazza Duomo.

Un grande evento aperto a tutti

OnDance è un evento unico fatto di spettacoli dal vivo, incontri, serate danzanti, open class e workshop gratuiti di classica, contemporanea, tango, swing, street dance e oltre, per allievi e appassionati di tutte le età.

Bellezza, cultura e divertimento dedicati agli amanti della danza e delle danze, per ammirare, divertirsi e stare insieme in una città trasformata in un’enorme dance hall all’aperto, accessibile a tutti.

“Amo pensare ad OnDance come ad un’enorme onda di gioiosa danza, che travolge le città e si insinua nel cuore delle persone. La Danza, attraverso il gesto e l’emozione, dimostra di saper parlare a chiunque e per alcuni giorni diventa protagonista sul palcoscenico così come per le strade e nelle piazze, così da sedurre con la sua magia anche il passante più distratto" commenta Roberto Bolle.

Programma

Per scoprire le lezioni previste e le modalità di iscrizioni è consigliabile visitare il sito dedicato.