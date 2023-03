Sup, canoa e Dragon Boat: gli Open Day in Darsena per provare gli sport acquatici

Sabato 25 e domenica 26 marzo in Darsena si potrà sperimentare l'ebbrezza degli sport acquatici.

La Darsena, nel cuore di Milano, è il luogo ideale per provare la pagaiata in team del Dragon boat, l’equilibrio rilassante del Sup, lo scorrere silenzioso della Canoa, il tradizionale vigore della Voga Veneta.

Quattro sport con cui misurarsi sabato 25 e domenica 26 marzo all’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), pronta ad accogliere tutti per due giornate Open Day, nella sua prestigiosa sede direttamente affacciata sulle acque della Darsena.

Adulti e ragazzi saranno accolti dallo staff di coach, istruttori e sportivi che amano questo luogo e che introdurranno alla pratica degli sport in darsena.

Non mancheranno un po’ di musica, una bibita sulla terrazza che domina lo specchio d’acqua e una visita guidata in questo luogo, ricco di storia e di cimeli, che racconta le gesta della Marina Militare.

Informazioni utili

Appuntamento quindi sabato 25 e domenica 26, dalle 10 alle 18, per vivere in un modo diverso la Darsena e i Navigli e per apprezzare il benessere di una sana attività sportiva.

E se volete prenotare in anticipo la vostra prova gratuita potete telefonare al 335.5826498.