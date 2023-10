L'imperdibile Festa della birra a Milano tra risate e divertimento

Dal 26 al 28 ottobre, dalle 16 alle 23, un vortice di birra e risate vi travolgerà trasformando tre serate ordinarie in un'esplosione di gusto e allegria. Otto produttori italiani di birra artigianale invaderanno il Mercato con i loro beer corner, distribuiti tra il primo e il secondo piano. Qui, avrete l'opportunità di conoscere i loro prodotti.

La Festa della birra al Mercato Centrale Milano

Arriva a fine ottobre l'attesissima Festa della birra a Milano, un evento unico per gli amanti dell'elisir color oro. Diversi i Birrifici protagonisti dell'evento: Birrificio Lambrate, Birrificio Italiano, Birrificio Orso Verde, Birrificio 50&50, Sidri Eranomele, Birrificio Liquida, Birrificio Clandestino, Birrificio Canediguerra. L'ingresso al mercato è gratuito e non occorrerà registarsi. La procedura per degustare le birre è molto semplice: prima, sarà necessario acquistare i token presso l'infopoint. Ecco come funziona:

2 token per 7 euro;

4 token per 12 euro;

10 token per 28 euro.

Ogni token permette di assaggiare 20 cl di birra.

Birra e risate

Ma non è tutto: oltre alla birra, ci saranno tre serate di commedia stand-up italiana con quattro maestri della risata. Nel dettaglio:



Giovedì 26 ottobre, ore 21:00, presso lo Spazio Fareal al primo piano: Mary Sarnataro con "Scusate non posso essere anche intelligente". Mary Sarnataro, senza mezzi termini, vi farà scoppiare a ridere, mettendo in luce la realtà per quello che è, semplicemente e irresistibilmente crudele.

Venerdì 27 ottobre ore 21:00, presso lo Spazio Fare al primo piano: Flavio Pirini con “Circa, intorno, quasi teatro canzone". Flavio Pirini, un eclettico cantautore, intratterrà il pubblico con una fusione di canzoni d'autore, teatro-canzone e cabaret.

Sabato 28 ottobre ore 21:00, presso lo Spazio Fare al primo piano: Alessandra Sarno e Giorgio Centamore con "Tipi Top". Questi comici esperti vi sveleranno le stranezze dei personaggi che ogni giorno incrociamo, anche se sembrano provenire da un altro pianeta.

Insomma, un evento da non perdere. La Festa della birra si terrà presso il Mercato Centrale Milano in via Sammartini, angolo piazza Quattro Novembre. Ricordiamo che non è prevista registrazione o costo di registrazione. Qui tutte le informazioni.