Festa della donna, uno spettacolo dedicato alle lotte femminili contro la violenza

Martedì 8 marzo, in occasione della Festa della donna, presso il C.A.M. di Corso Garibaldi si terrà lo spettacolo Woman.

Lo spettacolo

L'evento, promosso da Ebano Onlus ed in collaborazione gratuita con il Municipio 1, vuole essere una riflessione sulla vera motivazione pe cui è stata istituita La Giornata Internazionale della Donna, dalla tragedia avvenuta nella fabbrica tessile di New York nel 1908, le numerose battaglie per il riconoscimento dei loro diritti , portate avanti dalle donne nel corso dei decenni ma anche, e soprattutto, perché di donne e di violenza di genere si parli non solo il 25 novembre, ma in ogni momento dell’anno!

Nasce così la fusione tra il mondo della poesia con “Il circolo delle poetesse” autrici del libro “Ali”, Roberto Ottonelli autore del libro “Credi davvero (Che sia sincero)", l’attore Francesco Migliazza, Elena Pilan, attrice ed autrice teatrale ideatrice dell’evento e della performance ed Ebano Onlus, associazione che da anni è presente sul territorio milanese nel contrasto alla violenza di genere. Fusione il cui comune denominatore è uno soltanto: parlare di donne. E, senza strumentalizzazioni, ma nella concretezza di quanto hanno lottato nel corso de decenni per i loro diritti, dal lavoro al voto, passando per l’aborto e la parità nel lavoro. Tante battaglie e grandi conquiste.

Oggi vi è una grande, grandissima e non facile battaglia da combattere tutti insieme: quella contro la violenza, mutata nel corso degli anni insieme alla società diventando non più solo fisica e sessuale, ma psicologica, economica, mediatica, social, stalking, mobbing e spesso, troppo spesso, femminicidio.

Ebano Onlus

Ebano Onlus dal 2012 si batte anche per le donne vittime di tratta, alle quali viene promessa e millantata una relazione in un paese straniero da presunti “Lover boy” che le inducono invece alla prostituzione non appena arrivate nel paese di destinazione. Donne e prima di tutto esseri umani, a cui non è spesso riconosciuto lo status di vittima.