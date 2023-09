Sabato 30 settembre, per tutto il giorno, il Giardino dei Giusti di Milano ospiterà una Festa di fine estate, che idealmente conclude le celebrazioni per il ventennale della nascita del Giardino, che ci hanno accompagnato per tutto il 2023. Sarà una giornata di visite guidate, laboratori per bambini, musica. In una parola: Festa!



Il programma della giornata:



10.30 - 12.00: visita guidata al Giardino, in collaborazione con Associazione Genesi

La visita guidata gratuita avrà un focus specifico su un tema che lega Gariwo a Progetto Genesi e saranno approfondite alcune storie di Giusti, tra cui Khaled al-Asaad, Fernanda Wittgens, Liu Xia, Sonita Alizadeh.

A seguire, la conversazione con Ilaria Bernardi curatrice di Progetto Genesi che approfondirà il legame tra arte e diritti umani attraverso il racconto e la presentazione di alcune opere della Collezione d’arte contemporanea dell’Associazione Genesi, promotrice del Progetto.

Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.



10.00 - 12.00: il Semino Giusto, laboratorio creativo per bambini dai 6 ai 10 anni

Laboratorio a cura di Gariwo e Fa-Voliamo. Gli alberi del Giardino sono i custodi delle storie di giustizia degli uomini e delle donne cui sono intitolati, ascoltandole e piantando un semino i bambini e le bambine parteciperanno a questa trasmissione di testimonianza simbolica.

Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.



16.00 - 17.00: visita guidata al Giardino

Accompagnati da una guida, si avrà l'occasione di scoprire la storia del Giardino dei Giusti di Milano, della sua nascita e dei Giusti che accoglie.

Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione su Eventbrite.



17.30 - 19.00: concerto di arpa e fisarmonica

Dora Scapolatempore all'arpa e Walter Bagnato alla fisarmonica sono due musicisti a cui piace sperimentare diversi repertori. L'unione tra i loro strumenti permette infatti di spaziare tra composizioni di vari autori, creando sonorità suggestive ed interessanti. Propongono un viaggio attraverso musiche popolari, classiche ed originali del duo.

Il concerto, organizzato in collaborazione con musica nell'aria, sarà preceduto dai saluti di Elena Buscemi (Presidente del Consiglio comunale di Milano), Gabriele Nissim (presidente Gariwo) ed Emanuele Fiano, già deputato della Repubblica italiana e tra i principali sostenitori della nascita del Giardino.



Partecipazione libera.