Festa di Natale dei laboratori di via rosolino pilo

Via Rosolino Pilo nello storico quartiere liberty di Porta Venezia a Milano è una piccola via.

Negli anni '30 e '40 era adiacente alla ferrovia che passava in quei tratti ,che poi divennero Viale Regina Giovanna e Viale Tunisia, per giungere fino in Piazza della Repubblica.

Poi , dagli anni '50 in poi fu via di malaffare come tante zone della citta'.

Rivalutata da decenni ora è una strada ambita e molti negozi , seminterrati e locali si sono trasformati in abitazioni.

Fu anche via di artisti ed artigiani e proprio qui ebbe lo studio Carlo Rizzarda celebre scultore del ferro battuto allievo di Alessandro Mazzucotelli e di Eugenio Quarti. Costrui' proprio in via Pilo cancelli, balconate, ringhiere ed elementi decorativi unici nel loro genere.

Cosi' la via è rimasta di animo artigianato ed artistico e ci sono ancora botteghe di pittori, scultori, designer, restauratori ed artisti.

Proprio lo studio di scultura della via organizza per il giorno 16 dicembre dalle 17 in poi un evento per gli auguri di Natale e per mostrare le proprie, ultime ,creazioni.



Sarete i benvenuti!