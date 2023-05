Festa di primavera della sezione alpini di Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Subito dopo l’impegno dell’Adunata nazionale di Udine, gli Alpini danno appuntamento alla cittadinanza milanese per sabato 27 e domenica 28 maggio, quando nel Parco Sempione di Milano (Viale Malta, angolo viale Cervantes nei pressi dell’Arco della Pace) si terrà l’edizione primaverile della “Festa alpina per i milanesi” che ha il patrocinio del Comune di Milano. La Festa alpina è l’occasione per un momento di cordialità e per l’opportunità di avvicinare e conoscere gli Alpini e la Sezione milanese dell’Associazione Nazionale Alpini. Nelle due giornate è prevista la distribuzione di ciliegie, sarà in funzione uno stand informativo sulle attività degli Alpini, un servizio ristoro con del fresco spritz e un padiglione con specialità gastronomiche tipiche lombarde e altro. Alle ore 9 della domenica sarà celebrata una S. Messa al campo. Il programma della manifestazione prevede l’intervento della prestigiosa Fanfara militare della Brigata Alpina “Taurinense” in occasione della Festa di Corpo del 1° Reggimento “Nizza Cavalleria” che - dopo 133 anni dal bicentenario di fondazione celebrato nel Teatro alla Scala nel 1890 - torna a portare il glorioso Stendardo nella metropoli meneghina. La Festa di Corpo del “Nizza Cavalleria” che prevede nel pomeriggio del sabato lo sfilamento per le vie del centro e una cerimonia all’Arco della Pace verso le ore 17, sarà proprio a Milano perché il Reggimento, con sede a Bellinzago Novarese e dipendente dalla Brigata Alpina “Taurinense”, sta completando il servizio Strade Sicure nella nostra Città prima di partire per una missione di impegno internazionale. Invitiamo i cittadini milanesi, in particolare coloro che hanno portato il cappello alpino, a visitare, graditissimi ospiti, i padiglioni della Festa per un momento di incontro. Altre informazioni sono disponibili su www.milano.ana.it. Il Presidente della Sezione ANA di Milano Valerio Fusar Imperatore ===================================== L’Associazione Nazionale Alpini è la più grande associazione d’Arma con circa 320.000 soci organizzati in 4.402 Gruppi che sono coordinati da 80 Sezioni in Italia e da 29 all’estero, e opera con una propria struttura di Protezione civile con circa 13.500 volontari. Nelle Sezioni e nei Gruppi gli Alpini si adoperano aiutando il prossimo per “Onorare i Caduti aiutando i vivi”. In molti paesi e città gli Alpini sono il punto di riferimento nel volontariato per l’emergenza, danno vita a iniziative di solidarietà e di Protezione civile, accorrono in occasione di grandi e piccole calamità, partecipano a manifestazioni pubbliche, raccolgono fondi da destinare a istituti o enti di assistenza e istituzioni locali, concorrono alla raccolta di generi alimentari di prima necessità indetta dal Banco Alimentare e assistono opere benefiche e missionarie in ogni parte del mondo. L’ANA sta realizzando strutture polifunzionali nei luoghi colpiti da recenti terremoti. Nel 2022 l’ANA ha operato con oltre 2 milioni di ore di volontariato e ha elargito oltre 4,5 milioni di euro in contributi, per un valore stimato in oltre 61,8 milioni di euro. ====================================== I recapiti Email dei destinatari sono stati reperiti nei siti web delle rispettive organizzazioni o sono stati forniti direttamente dagli interessati.