Festa di primavera dell'asilo del cane

In occasione della festa della mamma, l'associazione Asilo del Cane di Palazzolo M.se organizza il suo primo evento dell'anno, la Festa di Primavera.



Si inizia la mattina con l'apertura delle bancarelle solidali e due seminari a tema cinofilo e felino:

alle ore 10.30 analizzeremo le differenze tra le adozioni effettuate in rifugio e le adozioni con staffetta (cosa aspettarsi e come gestirle) a cura di Adriano Preda, mentre alle 11.30 affronteremo le tante sfaccettature del volontariato in gattile.



Nel primo pomeriggio si inizia alle 14.00 con il Kids Lab mentre alle 15.00 si parte con le Sfilate dei Cercafamiglia dell'Asilo del Cane, con il percorso ludico per cani di Famiglia "Playpark" in cui potranno cimentarsi tutti coloro che vorranno mettersi alla prova, e chiuderemo con la sfilata Mamme (e Papà) a Distanza, permettendo agli adottanti di conoscere i simpatici cagnolini adottati a distanza.

A seguire si aprirà anche l’angolo Photobooth per permettere a tutti i partecipanti di scattare una foto ricordo della giornata.

Oltre alle attività ludico-formative, ci sarà anche la possibilità di visitare l’Associazione e i Gattili con tour ogni 30’’.

Una giornata all’insegna del divertimento e dell’amore per gli animali, da non perdere!



PROGRAMMA – 8 maggio 2022

h. 10.00 Apertura Bancarelle e Iscrizioni Sfilate h. 10.30 Seminario Cinofilo a cura di Adriano Preda ”Adottare un Cane: differenze tra adozione tramite Staffetta & adozione attraverso un Rifugio”

h. 11.30 Seminario Felino “Volontariato: primo approccio in Gattile” h. 14.00 KidsLab h. 15.00 inizio Sfilate:

• I Cercafamiglia dell’Asilo del Cane

• Percorsi ludici per i cani di famiglia

• Mamme (e Papà) a Distanza

h. 15.30/18.30 Tour Gattili & Associazione (Tour ogni 30 min. Attese in base al numero di volontari presenti)

h. 17.00 Photo Booth



Alla Festa di Primavera è possibile partecipare CON i propri animali. In caso di pioggia l’evento verrà rimandato al 15 maggio 2022.



L'Asilo del Cane di Palazzolo Milanese è una realtà storica del territorio che, fin dai suoi arbori, si prodiga nell'accoglienza e cura degli animali abbandonati con lo scopo di trovare loro una nuova sistemazione in famiglia.



A differenza di ciò che si è portati a pensare dal nome, l’Associazione non accoglie solo cani (oggi la struttura ne ospita circa 200) ma anche di gatti, circa una cinquantina, ed è una delle eccellenze del territorio per la gestione e il coordinamento dei piccoli felini in cerca di casa.