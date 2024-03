Festa di primavera per Amani Education e Same Hands

Love - the Immersive Experience ovvero l'amore come non lo avete mai vissuto

Amani Education Odv e Same Hands vi invitano il 21 marzo alla Festa di Primavera al Next Museum.



Vivere l’amore come non l’avete mai vissuto e condividere selfie e foto con amici, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

È LOVE - the immersive experience, una straordinaria esperienza interattiva, colorata e divertente adatta a tutta la famiglia, che racconta l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature.



Un’occasione per conoscere le due associazioni in una location eccezionale e condividere le opportunità generate dai progetti delle due realtà.