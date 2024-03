Festa della Donna, tutte le iniziative del Comune di Milano

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Milano organizza per venerdì 8 marzo una serie di iniziative per la libertà femminile e contro qualsiasi forma di discriminazione e violenza su donne, bambine e ragazze.

Il centro delle iniziative: la mostra "Straordinarie"

Il centro delle iniziative sarà la Fabbrica del Vapore con la mostra dal titolo "Straordinarie" che dallo scorso 14 febbraio, attraverso i ritratti realizzati dalla fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi, racconta la vita di 110 donne italiane dai 22 ai 94 anni considerate straordinarie.

In occasione dell’8 marzo la mostra sarà visitata alle ore 11 dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dall’atleta Marta Pagnini, ambasciatrice olimpica ed ex ginnasta.

"Straordinarie" è parte del palinsesto proposto dal Comune di Milano “Milano città delle Donne” che propone alla cittadinanza un anno di eventi e appuntamenti culturali dedicati alle questioni di genere. L'evento è stato inserito anche nel calendario delle Olimpiadi culturali, il programma realizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha l’obiettivo di promuovere i valori olimpici e paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport.

Insieme al Sindaco Sala sarà presente anche Elena Lattuada, delegata del Sindaco di Milano alle Pari opportunità di genere: "La mostra Straordinarie, così come tutti gli eventi e le occasioni di incontro che abbiamo pensato per questo 8 marzo e per tutto il 2024 rappresentano l’impegno del Comune di Milano nell’ambito dell’iniziativa Milano città delle donne di costruire una città a misura di donne e uomini, inclusiva e rispettosa. È la volontà quotidiana di costruire una città più sicura e accogliente per donne e uomini, rinnovando gli sforzi affinché tutte e tutti abbiano pari opportunità nelle professioni così come nelle proprie aspirazioni di vita".

L’intitolazione alla scrittrice, attivista e femminista Carla Lonzi

Nel pomeriggio alle ore 15 il programma delle iniziative proseguirà con l’intitolazione alla scrittrice, attivista e femminista Carla Lonzi, nata a Firenze nel 1931 e morta a Milano il 2 agosto 1981, dei Giardini in via dell’Orso angolo via Broletto. Alla cerimonia interverrà l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi. L'evento è parte del percorso di riscoperta e valorizzazione, anche attraverso la toponomastica femminile, di valorizzazione delle figure femminili, spesso dimenticate, che hanno contribuito alla costruzione della città di oggi.

I dialoghi sul tema delle grandi donne del passato

Alle ore 17, organizzato dalla Consulta delle donne di Milano, ci sarà un collegamento online con le città di Firenze, Roma, Napoli e Milano che dialogherà sul tema delle grandi donne del passato e di come il loro essere così straordinarie – proprio come le donne della mostra alla Fabbrica del vapore – ha permesso il riconoscimento di pieni diritti e opportunità in un mondo dove ancora, purtroppo, persistono situazioni di disparità.