Giochi, teatro e musica al Sabato di Lambrate

Sabato 13 maggio torna l'appuntamento con il Sabato di Lambrate, con una nuova edizione a tema fiori e natura.

Oltre 60 artigiani da tutta Italia nel mercato handmade su strada Red Bazar, accompagnati dagli artisti della Pizzetta Illustrata.

Completano la giornata di festa uno spettacolo teatrale "di strada", le esibizioni live di musicisti e artisti di strada, il bookcrossing, la lettura tarocchi e un ricco programma di laboratori creativi e attività per bambini e adulti.

Il programma

Di seguito il programma della giornata

- Spettacolo teatrale, ore 11 e 16

"I fili d'erba fanno ancora rumore"

A cura dell'Associazione Culturale Teatrale Terabithia, presso il Giardino di via Conte Rosso: uno spettacolo per ragazzi, famiglie... un pò per tutti! Ingresso a offerta libera

- "Tulipa e il sultano", ore 10-16

Sole, deserto e tanta luce per un fiore bellissimo, con un segreto...e un dolcissimo sorriso!

Lab con gessetti dai 2 ai 90 anni. A cura de I gessetti di Indi

Prenotazione gradita ma non obbligatoria: 3664842331 - faccebuffe@yahoo.it • contributo: 5 euro per ogni partecipante

. Corso di giocoloeria, dalle ore 15

Aperto a tutte e tutti da 0 a 99 anni!

A cura del maestro Mattia Minora in arte Juggler Tia

Info e prenotazioni: mattiaminora96@gmail.com / 3486984058

. Capoeira in piazza. Lezione / gioco gratuita per bambini alle ore 15. A cura di Mirko di Capoeira per tutti (in piazza Rimembranze di Lambrate) Info e prenotazioni: 3336778596