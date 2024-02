Capodanno Cinese, un weekend di eventi gratis al Mercato Centrale

Dal 9 all’11 febbraio 2024 il Mercato Centrale Milano festeggia il Capodanno Cinese con una speciale rassegna di eventi, interamente gratuiti, aperti a tutti, confermandosi come ponte di connessione tra culture e cucine.

L'Anno del Drago

Secondo la cadenza lunisolare che scandisce l’annualità del calendario orientale, il 2024 è l’Anno del Drago, il segno dello zodiaco cinese più amato dalla popolazione e simbolo dello spirito della nazione. Animale immaginario energico e vitale, è simbolo di forza, intelligenza e prosperità.

Il programma

Al Mercato di via Sammartini il programma di appuntamenti per immergersi nella festività più importante del calendario cinese si apre venerdì 9 febbraio alle 19:00 presso lo Spazio Fare al primo piano del Mercato Centrale, con il talk/spettacolo dal titolo “Anime di Drago - La meraviglia delle tradizioni che uniscono famiglie e comunità”, sul tema della famiglia sino-milanese, tra tradizione e contemporaneità.

Moderato da Shi Yang Shi - scrittore e attore nato in Cina, arrivato in Italia nel 1990 e volto iconico del “cinese” in Italia al cinema e in tv, ricoprendo diversi ruoli sotto la direzione di registi come Silvio Soldini, Paolo Genovese e Luca Guadagnino - l’evento vedrà la partecipazione di ospiti speciali, con interventi istituzionali e clip di ‘ArleChino’, spettacolo vincitore del Premio internazionale Noh'ma Teresa Pomodoro: una storia di straordinaria forza che maschera gli stereotipi e unisce i popoli. L’incontro si concludera? con una degustazione di ravioli cinesi della Bottega del Mercato di Agie Zhou.

Sabato 10 febbraio dalle 10:30 sarà la volta dell’Accademia Italiana di Arti Marziali Cinesi “Shen Qi Kwoon Tai”, che porterà in tutto il Mercato le raffinate tecniche di liberazione da presa e combattimento, in un equilibrio di forze in cui il corpo e la mente si fondono con il respiro, il cuore e l’ambiente. In una fluida e a volte impetuosa danza del movimento i maestri dell’Accademia alterneranno l’Arte interna del Taiji, espressione armonica ed efficace nella sua matrice marziale e l’Arte esterna del Kung fu, composta da movimenti dinamici ed efficaci nella loro esplosivita?.

La Danza del Dragone

Domenica 11 febbraio dalle 10:30 i festeggiamenti entreranno nel vivo con la Danza propiziatoria del Dragone, che animerà e colorerà gli spazi del Mercato Centrale. In collaborazione con l’Accademia Shen Qi Kwoon Tai di Vercelli, quattordici tra esperti danzatori e musicisti daranno vita a fantastiche coreografie, per dare il benvenuto al nuovo anno. L’antico e sfrontato Drago della cultura cinese apparirà, sfarzoso e colorato, tra le botteghe degli artigiani in un ballo beneaugurale.