Una festa speciale di Halloween per bambini

Halloween non è mai stato così divertente per i bambini: da Leo & Coco, ludoteca e baby parking nel cuore di Milano, arrivano tre appuntamenti imperdibili per la festa più terrificante dell'anno.

Il programma

Si inizia mercoledì 25 ottobre con una festa per i bambini pù piccoli, sotto i tre anni, con un laboratorio all'insegna della caccia ai pipistrelli, alla scoperta dei fantasmi e alla ricerca di dolcetti o scherzetti in pentoloni magici.

Non mancherà tanta musica ed una merenda speciale per tutti.

I bambini travestiti saranno i benvenuti dalle 10.30. (Costo: 20 euro)

Sabato 28 ottobre, invece, arriva uno speciale Halloween cooking la, un'occasione unica per preparare insieme divertenti dolcetti a tema. A partire dai 5 anni, orario dalle 10 alle 12. Costo: 25 euro.

Infine, martedi 31 ottobre arriva una festa speciale di Halloween, dalle 16.30 alle 18.30, con animazione, giochi ed allestimenti a tema. Gli animatori intratterranno i bimbi con spettacoli balli e tante altre sorprese, e le streghe offriranno loro dolcetti.

L’evento si presta per bambini dai 4 ai 10 anni. Per evitare eccessivi assembramenti e per lasciare maggior spazio ai bambini, laddove possibile, si invitano i genitori a lasciare i bimbi a giocare con gli animatori.

Il costo per la partecipazione all’evento è di 30 euro.

Per tutti gli eventi è necessaria la prenotazione a info@leoecoco.it