Maschere di Halloween e spettacoli imperdibili da CityLife Shopping District

Indirizzo non disponibile

CityLife Shopping District si prepara a festeggiare con i suoi piccoli e grandi CityLifers la festa più paurosa dell’anno con spettacoli, performance itineranti, una kids area con laboratori a tema e un simpatico teatro delle marionette. Il 30 e il 31 ottobre, dalle 11 alle 19, i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione delle proprie mascherine di Halloween, con la possibilità di scattare una foto e stamparla gratuitamente presso il corner Epson in galleria al Piano 0.

Lo spettacolo

Inoltre al Piano 1, nella Food Hall, sarà allestito anche il Teatro delle marionette nel quale verrà messa in scena, a cura del Sipario-Verde, la paurosa storia di “Jack O Lantern”, la leggenda più famosa di Halloween! È proprio da questa storia di origine irlandese che nasce la tradizionale zucca intagliata con il lumino all’interno, simbolo di Halloween. Lo spettacolo dell’avvincente storia si svolgerà in entrambe le date del 30 e 31 ottobre dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 20.

Gli artisti di lunedì

La giornata di lunedì 1° novembre è dedicata alle performance di artisti che, sempre presso il palco della Food Hall al Piano 1, si alterneranno dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 19 intrattenendo l’intera famiglia con divertenti spettacoli, musica e giochi di magia. Tra i protagonisti di questa giornata, Billy Bolla, con il suo spettacolo di bolle di sapone, le divertenti performance di Otto Il Bassotto e la sua palla gigante, e Zio Potter, che dominerà la scena con i suoi giochi di magia, direttamente dal fantastico mondo di Hogwarts.

Il divertimento da brividi proseguirà anche nel pomeriggio; a partire dalle 15 fino alle 19 diversi artisti di fama internazionale invaderanno tutto lo Shopping District con performance itineranti dal forte impatto visivo per giungere al culmine dei festeggiamenti con una grande parata finale in Piazza Tre Torri. Alle 19.15 infatti tutti gli artisti saranno i protagonisti di un saluto finale pieno di sorprese. Tante iniziative, dunque, a CityLife Shopping District per godersi appieno questi giorni di festa e lasciarsi trascinare dall’elettrizzante atmosfera di Halloween.