Halloween 2022, una festa per ballare tutta la notte

Lunedì 31 ottobre da Edit Milano si terrà uno speciale party di Halloween per ballare tutta la notte.

La serata

Durante la serata si alterneranno Lele Sacchi, una delle leggende delle consolle milanesi - che da poco ha fondato l’etichetta "Stolen Goods" insieme ad Asian Fake - e lo storico dj e promoter Cristian Croce, già presente dietro tutti mixer dal sound più all’avanguardia degli ultimi vent’anni a Milano.

Al mixer in apertura ci sarà anche Plastica, non più una giovane promessa, ma una realtà della scena milanese a cavallo fra elettronica e indie (ed infatti artista sia per Asian Fake che per Stolen Goods), fresca di un mini-LP e di tour e pronta a tirare fuori un sound eclettico-techno in mezzo alla underground house, disco da collezione e acid funk degli altri due compagni di viaggio.

Ingresso libero.