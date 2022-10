ll party di Halloween al Live Music Club

Lunedì 31 ottobre al Live Music Club è La Notte del Giudizio!

La grande festa di Halloween ispirata alla celebre saga “La Notte del Giudizio” torna a Trezzo sull’Adda, in provincia di Milano, per una notte in cui tutto è concesso.?

La festa

Una sola e unica regola dominerà il party: nessuna regola! Saranno infatti previsti dj set con ogni tipo di genere musicale. Si passa dalla trap alla dance, dal reggaeton alla commerciale seguendo un solo principio: divertirsi. ?In consolle i Party Boomers e i resident Dj del Live Music Club, che si alterneranno per tutta la notte.