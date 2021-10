Un Halloween speciale tra giochi e laboratori per bambini

Sabato 30 ottobre, in occasione del weekend di Halloween, i cancelli del teatro Martinitt si spalancano a una giornata diversa, ancora all’aperto ma con i colori e le atmosfere di stagione. Dolcetto, scherzetto o... esposizioni di artigiani e artisti selezionati, musicisti e artisti di strada, giochi, laboratori e street food di qualità.

La manifestazione

Nei grandi spazi aperti del teatro torna finalmente la seconda edizione de "Il Sabato al Martinitt": una giornata all’insegna di arte, creatività, allegria e gola. Una nuova festa per il quartiere, ospitata dall'Area del Teatro e gestita dagli organizzatori de Il Sabato di Lambrate, appuntamento ormai conosciuto in zona e non solo.

Come lo scorso ottobre, ora gli organizzatori - Redroom / Associazione Carmilla - in collaborazione con Teatro Martinitt, portano un'edizione speciale della festa proprio nel cortile di via Pitteri 58, negli spazi cioè dell'Arena Milano Est. Tema della giornata: Halloween Parade.

Il mercatino con artigiani e artisti

Durante l'"Halloween Parade" non mancheranno l'area market Red Bazar con oltre 70 artigiani e artisti selezionati, giochi e laboratori a tema per tutte le età, spettacoli con musicisti e artisti di strada, giocolieri e saltimbanchi, il pokè e gli hamburger di Gourban - lo street food gourmet - e le inconfondibili birre artigianali del Birrificio Lambrate.

In mostra durante la giornata le opere dell'artista Anna Canavesi - in arte Bic Indolor - che ha realizzato anche l'illustrazione per la locandina della festa.

Le iniziative per i bambini

Per i bambini: una grande area giochi con i giochi di una volta curata da Energia Ludica Asd ed uno speciale laboratorio creativo a tema Halloween ispirato all'arte di Frida Kahlo a cura di Spazio Casita.

Il gran finale musicale sarà affidato ai Monday Moon, il quartetto street jazz “mannaro” che dalle 15.30 animerà la festa con il suo live... per ululare tutti insieme al sorgere della luna!

