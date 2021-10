Una festa di halloween per i bambini

Vi siete mai chiesti cosa possa succedere alla festa di Halloween in un bosco?

Siete abbastanza coraggiosi?

Il Bosco si trasformerà in un rifugio per fantasmi spettrali, diaboliche creature e tanti altri personaggi.



Sabato 30 o Domenica 31 ottobre

dalle 15:00 alle 18:00

Merenda inclusa





€ 15.00 adulti compresa "merenda"

