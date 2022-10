Da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre Piazza Città di Lombardia ospiterà la seconda edizione di Gin & Sound, la fiera dedicata a uno dei distillati più antichi e conosciuti della storia, ora icona di svago e piacere. Proprio per questo l’evento ha tutte le carte in regola per trascorrere il lungo weekend di Halloween all’insegna del divertimento tra assaggi, cocktail e tanta musica.

Proprio qui, lunedì 31 ottobre si terrà una speciale festa di Halloween con lo Zoo di 105.

L'evento

Organizzato da Arte del Vino e Tipico Eventi, Gin & Sound sarà l’occasione perfetta per conoscere e scoprire tutte le sfaccettature di un grande protagonista dell’universo mixology: in degustazione, infatti, oltre 150 espressioni proposte sia in abbinamento con l’acqua tonica, sia in purezza per scoprire in profondità le botaniche più curiose e insolite provenienti da ogni parte del mondo, con un’importante selezione di 50 Gin Made in Italy.

Oltre ai grandi classici sarà possibile esplorare produzioni esclusive e limitate come il Gin alle formiche, prodotto con l’acido formico sprigionato come difesa dalle formiche, il Gin al tartufo dal retrogusto leggermente torbato che mette in risalto l’inconfondibile e pregiato profumo del “diamante nero”, e il cristallino Gin Silent Pool prodotto nei dintorni della città di Guildford (sud-est dell’Inghilterra) dall’infusione in base alcolica di ben 24 botaniche differenti con un processo di distillazione sostenibile e rispettoso dell’ambiente: la lavorazione si avvale infatti della combustione di legna rigorosamente locale e utilizza l’acqua del vicino lago. Ma non finisce qui… le combinazioni sono infinite e tutte da scoprire attraverso gli accostamenti più disparati, frutto di curiosità, ricerca e visione. Non mancherà, infatti, un’area cocktail per divertirsi a provare gli abbinamenti più insoliti e originali. Insieme alle degustazioni sarà possibile assaporare le delizie dello street food romano sfornate al momento : pinse, supplì e olive ascolane saranno l’abbinamento perfetto anche per i Gin più particolari e, per i più golosi, sfoglie con ricotta e pasticciotti alla crema.

La musica sarà l’altra grande protagonista insieme al Gin grazie ai dj set firmati da alcune icone della disco dance che animeranno la piazza con i generi più ballati di sempre dalla House Music alle super hit degli anni ‘70, ‘80 e ‘90.

Il programma e la festa di Halloween

D seguito il programma delle serate:

- Venerdì 28 ottobre dalle 22.30 alle 00.30 Nuti & Sax Leo by Dj Follow

- Sabato 29 ottobre dalle 22.30 alle 00.30 Enzino Fargetta by Radio Deejay

- Domenica 30 ottobre dalle 22.30 alle 00.30 Giulian M Dj

- Lunedì 31 ottobre dalle 22.30 alle 00.30 Lo Zoo di 105 con Pippo Palmieri e Paolo Noise

Ticket di ingresso: 20€ (comprende 5 gettoni per le degustazioni di Gin e 1 drink)