Ippodromo San Siro: la festa per la fine della stagione

All’Ippodromo Snai San Siro va in scena l’ultimo appuntamento con le corse di galoppo del 2023 nella giornata di sabato 25 novembre. Cancelli aperti già dalle ore 11 con ingresso a pagamento – 5 euro ticket intero e 7,50 euro per la famiglia, mentre i minori e portatori di handicap è gratuito -, con tutte le attività d’intrattenimento dedicate alle famiglie e ai bambini che potranno divertirsi dalle ore 12 con gli animatori del Pepe Party Milano nell’apposita area paddock recintata e in piena sicurezza per partecipare ai giochi di gruppo, ai laboratori creativi, al truccabimbi, la baby-dance e molte altre attività ludiche. Per la fascia d’età 3-13 anni, invece, tutte le emozioni del ‘Battesimo della sella’ sul pony del CIL (Centro Ippico Lombardo) per compiere un breve giro attorno alla fontana principale dell’ippodromo in compagnia di un istruttore qualificato. A deliziare il pomeriggio, per chi arrivasse prima di pranzo, oltre ai quattro ristoranti presenti all’interno dell’impianto con la Buvette di Leonardo, Il Canter 1920 e, nell’area del Cavallo di Leonardo, con il Dvca Giardino Restaurant e il Parioli Garden, saranno presenti per tutto il pomeriggio i food-trucks con il Caviar On The Road che offrirà assaggi di salmone, caviale e ostriche accompagnati da un flûte di champagne, oppure Joselito con i suoi straordinari panzerotti e i dolci churros mentre, visto l’autunno, sarà sempre pronto il mitico castagnaro con il suo tradizionale baracchino. E poi la possibilità per il pubblico, in modo autonomo, gratuito e senza guida, di poter visitare una delle statue equestri più grandi al mondo, il Cavallo di Leonardo, e percorrere i vari itinerari del Parco Botanico con 70 specie di arbusti e piante provenienti da tutto il pianeta, cartellinate e con il Paese di provenienza, oltre alla possibilità di poter visionare la mostra ‘100 anni di emozioni’. Sottofondo del pomeriggio in ippodromo, davanti alla tribuna principale, la musica dal vivo di Francesco e del suo sassofono. Ma non è finita qui! Dopo il termine delle corse, dalle ore 16 in poi, l’ippodromo prolungherà l’orario di apertura per offrire ai presenti un aperitivo a base di spritz e panzerotti e chiudere in bellezza la stagione 2023.

Le emozioni in pista, saranno tutte da vivere dalle ore 12:10 fino alle 16. Sette corse del programma molto interessanti ed importanti con due prove per i cavalli di 2 anni ad inizio riunione e poi quelle per i cavalli di 3 anni ed oltre con cinque handicap e una condizionata. Per questa 50^ giornata di galoppo possiamo citare il Premio Mirko Marcialis, prova in memoria del giovane fantino che nell’estate del 2000, neanche 19enne, rimase vittima di un incidente mortale durante una corsa all’ippodromo di Varese. Si tratta di una corsa condizionata riservata ai cavalli di 3 anni ed oltre sulla distanza di 1800 metri su pista media. Non è da meno il tradizionale Premio San Siro, come penultima di pomeriggio, un handicap per i cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 3000 metri circa in pista grande. E poi il Premio Armando e Roberto Renzoni, recupero della giornata del 1° novembre scorso annullata a causa dei postumi del maltempo su Milano, dedicata a due personaggi che hanno dato lustro all’ippica italiana con Roberto che fu stato un fantino di punta negli anni Cinquanta e Sessanta, mentre il figlio Armando è stato allenatore con in evidenza due campionesse come la oaks-winner Atoll e Arranvanna e anche un miler di livello internazionale come Golden Titus e la freccia Late Parade. Per loro una corsa ad handicap limitato riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre sui 1600 metri in pista media. A chiudere il programma, così come capitò ad inizio stagione si ripropone un handicap, sempre per cavalli di 3 anni ed oltre, sui 1400 metri su pista dritta con arrivo al terzo traguardo, ma valido, ovviamente, per il Premio Ultima Corsa 2023.

Ippodromo Snai San Siro Milano – Info utili

Ingresso e biglietteria: piazzale dello Sport 16; accesso cancelli: dalle ore 11:00;

Costo biglietto intero: 5 euro a persona – biglietto famiglia: 7,50 euro;

Gratuito per i minorenni e portatori di handicap certificato più un accompagnatore;

Inizio riunione di corse dalle ore 12:10.