Festa d'Irlanda all'Idroscalo di Milano

FESTA D'IRLANDA!

NON SERVE PRENOTARE VENITE DIRETTAMENTE IN LOCATION

LUOGO APERTO CON CAPIENZA MASSIMA DI 1000 PERSONE CONTEMPORANEA .

Giunta alla Quarta Edizione quest'anno!

Saranno eseguiti tutte le normative vigenti ANTI COVID

come da regolamento.

CAPIENZA FINO A 1000 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE, DISTANZA DI SICUREZZA E MASCHERINA SU.

MILANO PEPERONCINO FOOD & SOUND PROPONE, DOPO UN SILENZIOSO STOP AGLI EVENTI DI AGGREGAZIONE CENE PRANZI MUSICALI A TEMA DURATO PER PIU’DI UN ANNO, UN RITORNO AD UNO SPIRAGLIO DI NORMALITA’ , MA PUR SEMPRE CON RESPONSABILITA’.

MILANO PEPERONCINO PROPONE UNA RASSEGNA DI TRE GIORNI DI MUSICA IRISH -FOLK - CELTICA CON GRANDI MUSICISTI E GRUPPI DELLA SCENA ITALIANA E INTERNAZIONALE DEL GENERE.



Da venerdì 11 a domenica 13 giugno 2021 il locale Le Jardin di Segrate (Milano), affacciato direttamente sull'Idroscalo, ospita la Festa d'Irlanda 2021, tre giorni dedicati all'Irlanda tra cibo e birra irlandesi, musica folk-rock e bancarelle multietniche.

Segrate (Milano) - Giunta alla quarta edizione, la Festa d'Irlanda è organizzata da Milano Peperoncino Food & Sound e si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

Il biglietto di ingresso giornaliero costa 12 euro e comprende una pinta di birra Guinness.

Di seguito il programma completo della manifestazione.

Venerdì 11 giugno

Ore 18.00: apertura porte con cena irlandese, aperitivo Irish e musica live con The Lepricorns (Irish folk tradition) e Daridel (Pagan folk celtica)



Sabato 12 giugno

Ore 12.00: apertura porte con pranzo irlandese e dj-set Irish in relax nel parco

Ore 15.00: degustazioni di whiskey irlandese

Ore 18.00: musica live con The Shamrockband (Irish folk tradition), The Clurs (Irish punk/folk) e Andrea Rock & The Rebel Poets (Irish punk/folk/rock)

Ore 19.00: cena irlandese



Domenica 13 giugno

Ore 12.00: apertura porte con pranzo irlandese e dj-set Irish in relax nel parco

Ore 15.00: degustazioni di whiskey irlandese

Ore 18.00: musica live con Black Holy Whiskey (Irish folk/rock) e Keily's Folk (Irish speed folk & tradition)



Ore 19.00: cena irlandese



Cosa Si mangia?



Menu' di Pranzo e Cena

Irish Breakfast

Bacon, uova, salsicce, pudding e contorni vari… è un piatto nutritivo perfetto per dare inizio alla giornata al meglio.

Beef and Guinness Stew:

Stufato di carne di manzo unito alla celebre birra Dublinese Guinness.

Un piatto gustoso da accompagnare con una buona pinta… nera, ovviamente!

Salmone irlandese alla Griglia

Panini Wuster e Crauti con la Birra ci Sta' Sempre.



Ingresso

12 euro a giornata compresa una Pinta di Birra GUINNESS!

La Jardin, parco idroscalo

via circonvallazione 51 Segrate Milano

Segrate (Milano) -



Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 02 70208212 o 346 6843707.



www.peperoncinosudfestival.com

