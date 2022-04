Festa, laboratori didattici e merenda gratis per bimbi ai Giardini di largo Balestra

Spirito ludico, convivialità e tanta voglia di mettersi in gioco continuano ad animare il palinsesto del Parco Agos Green & Smart, nei Giardini di Largo Balestra a Milano, che ogni quarto sabato del mese ospita l’entusiasmo e l’impegno delle associazioni locali, accogliendo grandi e piccoli residenti del quartiere giambellino in un percorso di attività e laboratori didattici completamente gratuiti. Sabato 23 aprile è in arrivo una nuova giornata di attività gratuite, questa volta dedicata alla MUSICA. Al centro della scena un’inedita narrazione musicale che diventa concreta grazie ai laboratori didattici creativi ‘I suoni della natura’. Per la prima volta viene organizzata una merenda picnic alle ore 16.00, in collaborazione con l’associazione Riattiva - Lorenteggio, uno dei tre progetti di ReAction, il programma strategico promosso dall’Assessorato al Welfare e Salute del Comune di Milano.

La giornata è dedicata anche alla lotta alla violenza sulle donne: nel pomeriggio verrà inaugurata una nuova panchina rossa, dipinta dai dipendenti di Agos che saranno presenti per l’occasione ai Giardini di Largo Balestra. Conclude la giornata un concerto a cura dei piccoli musicisti che metteranno all'opera quello che hanno imparato nell'arco della giornata. Al mattino, alle ore 10.00, si parte con l’attività a cura della società sportiva ABC Progetto Azzurri per bambini dai 3 agli 11 anni basata sul RITMO visto il tema della musica! Esercizi e giochi come i grandi campioni, ritmo e velocità, terranno impegnate i bimbi e le famiglie del quartiere fino alle 12.00 circa in piccole gare, staffette, giro tondi e altre azioni ‘scaldanti’ che tengono in movimento il corpo. Dalle 14.30, invece, avrà inizio il ciclo di laboratori didattici ‘I suoni della Natura’. Parcobello proverà a rispondere al seguente quesito: come si ottiene un suono dalla Natura? Si indagherà insieme l’essenza della musica fino ai suoi suoni primordiali ricavati dall’ambiente ricostante.

Il pubblico si ritroverà, in un primo momento, coinvolto nella ricerca di elementi naturali che possano in qualche modo produrre un suono. Seguirà una fase di spiegazione e poi la prova effettiva che mette insieme ricerca e pratica. L’indagine a base musicale prosegue con il laboratorio a cura dell’associazione ConservaMi che guiderà grandi e piccoli verso la costruzione di strumenti musicali a partire da materiali di scarto. Barattoli, tappi di bottiglie, plastica, cartone e lattine saranno la base per dare vita a percussioni, tamburi, tricche e ballacche e ad altri oggetti con cui interagire e produrre musica! La Libreria Fiordifiaba accompagnerà la fase finale delle attività attraverso un viaggio di osservazione e comprensione di quando vissuto, con il supporto di testi magici e storie di grande significato.

La natura ha dei suoni da osservare, contemplare e conoscere più da vicino, aiutati da letture tematiche da ascoltare immersi nel verde dei Giardini di Largo Balestra. Un’iniziativa di rigenerazione urbana e sociale promossa da Agos, società leader nel settore del credito al consumo, parte del programma Agos for Good che comprende tutte le attività orientate allo sviluppo sostenibile, capace di mettere in dialogo cittadini e quartiere, valorizzando un Parco in via di rinnovamento, mettendo a sistema le dimensioni tematiche Green, Smart, Sport e Art, con un filo comune legato alla sostenibilità.