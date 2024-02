La serata di Le Cannibale con la dj Avalon Emerson

Sabato 2 marzo da Base Milano arriva una serata imperdibile di Le Cannibale con 9000 Dreams, il party ufficiale della dj Avalon Emerson.

La serata

Avalon Emerson è una delle figure chiave dell’ultimo decennio grazie a produzioni originali e dj set sorprendenti che varcano i confini tra house, techno ed elettronica sperimentale.

Negli anni ha remixato artisti quali Four Tet, Fever Ray, Robyn, si è esibita in un set di 11 ore al Berghain e nei più importanti festival del mondo, oltre ad aver pubblicato album per !K7, Ghostly e Young Turks.

La prima edizione italiana

Per la prima edizione italiana Avalon Emerson ha scelto Le Cannibale come suo partner e per il djset d’apertura Anunaku, uno dei nomi più caldi tra le nuove leve della scena elettronica internazionale.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.