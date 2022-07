La festa al Pac con musica elettronica e arte moderna

Sabato 23 luglio arriva una nuova festa di Le Cannibale, questa volta al PAC, il Padiglione d'Arte Contemporanea. Questo nuovo appuntamento estivo è dedicato alla musica elettronica e all'arte performativa.

La musica risuona nel cortile al calar del sole con la presentazione live del nuovo album di Indian Wells, pubblicato per la label di Max Cooper, caratterizzato da una virata dell'artista verso un suono elettronico rarefatto ed elegante.

Dalle 19:30 a mezzanotte l'elettronica incontra l'arte per un evento unico: all'aperto i live di Indian Wells e Marianne Mirage, si balla con il djset di Marquis e all'interno la mostra Performing PAC con le opere di Dorothy Cross, Richard Long, Francesco Simeti e molti altri.

La serata

Sul palco anche il dj set di Marquis, fresco di pubblicazione del suo nuovo album ‘Il Pasto Nudo' e l'esibizione live di Marianne Mirage, talentuosa artista che si esprime a cavallo tra jazz e soul. Nelle sale interne del PAC vi aspetterà "Take Me to the Place I Love”, una mostra dedicata al rapporto tra arte e natura raccontato attraverso materiali d'archivio, opere video ed interventi artistici che hanno come filo conduttore l'eredità della land art.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti della serata on-line.