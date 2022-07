Lele Sacchi e Dixon insieme al Castello Sforzesco

Venerdì 9 settembre Lele Sacchi si esibirà al Castello Sforzesco insieme a Dixon, all'interno di Estate Sforzesca.

Il concerto

Storico dj e produttore milanese, Lele Sacchi insieme a Polifonic Festival riporta a Milano la superstar dell’elettronica globale Dixon per una serata unica nell’iconico Cortile delle Armi del Castello Sforzesco.

A celebrare il ritorno dalle vacanze estive i milanesi troveranno il berlinese Dixon, una delle figure chiave della scena elettronica e clubbing degli ultimi 25 anni, più volte in testa alla classifica votata dai lettori di Resident Advisor come migliore dj dell’anno, pioniere di un sound sognante e melodico che ha conquistato festival (da Coachella a Glastonbury), mecche del clubbing e location inusuali. Ed anche in questa occasione il fondatore della etichetta discografica Innervision toccherà il mixer in un posto che sta diventando un cult delle estati meneghine, ma che mantiene quel fascino unico del ballare sotto le stelle circondati dall’imponente scenario medievale del Castello Sforzesco.

In apertura Lele Sacchi, un nome che nel clubbing ha bisogno di poche presentazioni e che con Dixon ha condiviso la consolle decine di volte a partire dal Tunnel nel 1999 e Yas Reven, la giovane dj di milanese che si sta imponendo sulla scena con la forza della sua musica.

A coprodurre l’evento Polifonic festival che si sta distinguendo per la qualità delle proprie proposte al pubblico in tutta Italia, dalle masserie in Puglia alla recente edizione milanese al Parco di Novegro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti del concerto on-line.