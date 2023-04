La Festa della Liberazione alla Cascina Linterno

Domenica 23 aprile gli Amici della Cascina Linterno, invitano tutti i cittadini a festeggiare insieme un giorno memorabile della Storia del nostro Paese, la “Festa della Liberazione” e Anniversario della Resistenza.

"Ogni anno, il 25 aprile" come scrivono gli organizzatori, si ricorda la Liberazione dell'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese, questo giorno è conosciuto, altresì, come Anniversario della Resistenza, una festività dedicata al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla liberazione del paese. Vi aspettiamo per ripercorrere insieme le tappe fondamentali che hanno portato gli italiani a lottare per la loro libertà".

Programma

Di seguito il programma della giornata

Ore 15.30 - accoglienza nella Chiesetta della Cascina

Ore 16 - canti e letture della Resistenza con la cantante Cristina Filippo, il maestro Marco Verrando e la lettrice Iolanda Maria Gramegna

Ore 17.30 - verrà offerto un piccolo ristoro agli ospiti

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti. Per informazioni dettagliate sull’evento: 328 676 7351