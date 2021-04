25 aprile, le iniziative del Piccolo Teatro

Il progetto video in collaborazione con il liceo Virgilio di Milano

Si chiama "Milano Liberata" il nuovo progetto video del Piccolo Teatro di Milano realizzato insieme alle scuole della città, in occasione della Festa della Liberazione. Il video - il punto di arrivo di un percorso, che, a partire da gennaio, ha coinvolto alcune studentesse e alcuni studenti del Liceo Virgilio di Milano - verrà diffuso domenica 25 aprile sui profili social del teatro.

Il progetto

Sotto la guida del videomaker Riccardo Frati, ragazze e ragazzi sono stati invitati a ripercorrere la storia e la memoria del Paese, attraverso un lavoro personale di documentazione, anche fotografica. L’esito finale della ricerca è stato poi un racconto di quei giorni della Resistenza e dell’aprile 1945, che hanno portato alla liberazione di Milano e dell’Italia tutta, elaborato in modo originale, con il proprio sguardo e la propria sensibilità, da giovani spesso coetanei di quei partigiani che sacrificarono la propria vita in nome della Libertà.

La lettura dei testi, affidata alle loro stesse voci, per far risuonare di una nuova eco quei momenti drammatici, diviene la trama sonora che, nel video, si intreccia a immagini storiche, documenti d’archivio e mappe della città, come appariva all’epoca, con la geografia emotiva dei luoghi e delle strade che furono scenario della Resistenza e poi della Liberazione.