Una festa della mamma speciale a CityLife

L’aria di primavera invade lo Shopping District con l’iniziativa “CityLifers Wall in fiore” che trasformerà per l’occasione l’iconico CityLifers Wall, la maxi scritta simbolo della community dei CityLifers. Per tutto il mese di maggio, il celebre Wall che ha animato in più occasioni lo Shopping District cambia look: rivestito di erba, sarà collocato presso il Mall al Piano 0 – Fashion dove verranno organizzati tre week-end di laboratori gratuiti per bambini.

Gli eventi per la festa della mamma

Il 7 e 8 maggio, dalle 11 alle 20, saranno due giornate interamente dedicate alla Festa della Mamma: i piccoli CityLifers potranno scrivere il proprio messaggio speciale su una rosa da appendere al Wall. Nei weekend del 14, 15 e 21, 22 maggio, sempre dalle 11 alle 20, i bambini verranno invece invitati a comporre il proprio fiore di carta, scegliendo i cartoncini con le frasi e i colori che più piacciono per poi appenderlo al CityLifers Wall, contribuendo così alla fioritura della maxi scritta.

CityLife Shopping District si conferma dunque come luogo di aggregazione, condivisione ed intrattenimento con esperienze originali ed uniche dedicate alla sua vivace community. E “CityLifers Wall in fiore” rappresenta un’occasione imperdibile per condividere l’appartenenza al distretto commerciale più cool della città anche da parte dei più piccoli

Ingresso gratuito.