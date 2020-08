Festa dei Microbirrifici a Villa Bagatti: ingresso gratis e birra artigianale

Da giovedì 13 a domenica 23 Agosto a Villa Bagatti a Varedo andrà in scena la Festa dei Microbirrifici, una rassegna estiva aperta a tutti, che per due settimane presenterà 10 nuove linee artigianali alla spina e 4 produttori del territorio (Birrificio Valtellinese, Birrificio Legnone, Dulac, 1212 birra artigianale di Aprica), per accompagnare gli eventi e le tante proposte gastronomiche dello Spazio Ristorante estivo.

Villa Bagatti

Villa Bagatti - A Cielo Aperto è il nuovo spazio open-air nel cuore della Brianza: Lounge Bar e Ristorante nella meravigliosa cornice del parco dell’ottocentesca Villa Bagatti Valsecchi di Varedo (MB), attivi dal Giovedì alla Domenica per l’Estate 2020. Un’attrazione inedita, pensata per l’aggregazione in sicurezza e per ospitare oltre 400 persone su 2000mq di verde: perfetta per una piacevole serata estiva in compagnia, che può partire dall’aperitivo nel tardo pomeriggio, continuare con una cena al tramonto e poi una birra fresca sotto le stelle tra ombrelloni e luci all’italiana. Per ulteriori informazioni ed eventuali prenotazioni si consiglia di contattare, anche tramite WhatsApp, il seguente numero: +39 329 4083633.

La grigliata di Ferragosto

La Festa dei Microbirrifici sarà a ingresso libero e comprenderà, oltre la ristorazione tradizionale, anche la grigliata di Ferragosto, prevista per sabato 15 e domenica 16 sia a pranzo che a cena. Ogni Sabato sarà allietato da una selezione musicale a tema, mentre la domenica si effettueranno visite guidate all’interno della Villa.