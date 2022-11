Le Cannibale e Miss Kittin da Base

Venerdì 2 Dicembre da Base arriva una nuova festa imperdibile.

La festa

In quella che è una ex fabbrica degli inizi del 900, ora riqualificata e teatro di alcuni dei nostri party più memorabili del passato, si esibirà un'ospite speciale: la mitica dj e cantante francese Miss Kittin.

La regina dell'electroclash trasforma per una notte le mura di Base in un castello, raccontandoci la storia della musica elettronica disco dopo disco, allietati dalla sua voce ipnotica. In apertura Hiroko Hacci, poliedrica dj e cantante giapponese.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.