Il ritrovo delle Harley Davidson all'Idroscalo

Sabato 1 aprile all'Idroscalo torna la Riding Season, l’evento che chiama a raccolta tutti i motociclisti italiani per dare il via alla tanto attesa stagione mociclistica.

L'evento

Per tutta la giornata sarà possibile condividere la passione per le moto, passare una giornata all’aperto cavalcando una sella, guardare le moto e le auto “custom” nei rispettivi bike show e American cars show, mangiare, bere e curiosare tra gli stand ed ascoltare la musica.

La Riding Season è organizzata da Hells Angels MC Milano, primo chapter italiano del prestigioso club motociclistico mondiale.

Come nelle scorse edizioni, si attendono centinaia di scintillanti Harley Davidson, colorati chopper super personalizzati (moto custom con forcella lunga in stile “Easy Rider”) e moto di ogni genere sabato 1 aprile 2023 all’Idroscalo di Milano.

Gli stand dei costruttori

Il pubblico potrà curiosare fra i stand di costruttori e accessori di ogni genere, i bike show, gli American cars show. Non mancherà la musica e l’immancabile street food. La Riding Season è una grande festa per tutti i curiosi e gli amanti delle due ruote che ogni anno affollano l’evento. La scorsa edizione ha visto partecipare migliaia di moto.

Per maggiori informazioni e per scoprire il programma della giornata visitare il sito dedicato.