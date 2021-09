Festa municipio 2 - Milano

Il Municipio 2 di Milano, in collaborazione con l’Organizzazione di Volontariato La Fabbrica, presenta un’intera giornata di spettacoli ed eventi dedicati a tutte le fasce d’età.

L’iniziativa si svolgerà nel prestigioso scenario dell’Anfiteatro Martesana di Milano, con ingresso del tutto libero e gratuito, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.

Il programma prevede attività per i più piccoli con la presenza di gonfiabili per l’intera giornata, e uno spettacolo di bolle di sapone e clowneria nel pomeriggio, grazie alla presenza del rinomato Mago Stralunato.

La Festa del Municipio 2 si caratterizza per la lunga serie di concerti e spettacoli musicali. Dalle 14.00 alle 23.30 si alterneranno sul prestigioso palco una lunga serie di artisti locali e di fama nazionale, spaziando dal cantautorato milanese, al rock, al pop e allo swing. Chiuderà la serata Andrea Rock noto speaker di Virgin Radio, che con i suoi “The Rebel Poets” regalerà a tutti i presenti musiche irlandesi e ballate sotto il cielo stellato dell’Ex Parco Martesana.



Ecco nel dettaglio il ricco programma della giornata:

- 10.00/18.00 GONFIABILI e ANIMAZIONE per BAMBINI;

- 14.00 CANTAUTONOMI cantautorato della tradizione milanese con Luisenzaltro, Al Vox, Campaner, Blufango, Marco Crupi, Giardini King Kong, Anemos Mialo’, Jack Anselmi e Franz Englaro;

- 16.00 il MAGO STRALUNATO spettacolo di magia e bolle giganti per "bambini di tutte le età";

- 17.30 CONCERTI live con Elektra e Rougenoire;

- 20.30 Concerti live con THE BLIND RATS vocal swing quartet, HOUND DOG ROCKERS rock’n’roll and rockabilly, ANDREA ROCK & THE REBEL POETS.



Ingresso all’area concerto consentito solo con Green Pass, certificato di guarigione non oltre i 6 mesi o tampone antigenico/molecolare effettuato entro le 48 ore precedenti.



Per informazioni:



email: info@lafabbrica.mi.itInfoline: 3202782951

