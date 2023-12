All'Amnesia la notte di Natale è elettronica

Prezzo non disponibile

La notte di Natale non è e non può mai essere una notte come tutte le altre, anche soprattutto all’Amnesia Milano.

La celebre discoteca apre le sue porte lunedì 25 dicembre proponendo quello che ormai è un suo grande classico: Ilario Alicante allnightlong: our Christmas Tradition.

La serata

La serata del 25 dicembre accoglierà il pubblico in un’atmosfera decisamente unica, coinvolgendo tutti i partecipanti in un clima di autentica gioia, spensieratezza e grandi emozioni.

Ilario Alicante

Classe 1988, livornese, Ilario Alicante da anni è una certezza nel panorama mondiale della musica elettronica, uno degli italiani che da tempo immemore si è posizionato nell’olimpo dei dj techno. Tra i tanti highlights di un percorso più che eccellente, la sua hit “Vacaciones En Chile”, la vittoria ai DJ Awards di Ibiza nel 2018 ed i suoi set nei migliori festival e club del mondo.

Alicante arriverà all’Amnesia subito dopo aver suonato al Watergate di Berlino ed al festival Burning Beach a Bali.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglieti della serata on-line.