La super festa di Natale di Radio Deejay

La canzone di Natale è diventata ormai un appuntamento imprescindibile per gli ascoltatori di Radio Deejay che per questo, nell’anniversario dei suoi primi 40 anni, ha pensato di celebrare il momento con una festa di Natale in chiave karaoke, Sing Like a Deejay, piena di musica e sorprese di ogni genere per i suoi fedelissimi ascoltatori.

L’appuntamento è giovedì 1° dicembre al Fabrique di Milano.

L’incasso sarà devoluto alla Onlus Centro 21 di Riccione, l’Associazione di volontariato a tutela delle persone con sindrome di Down alla quale tutta la famiglia di Radio Deejay è da tempo vicina, in particolare vuole esserlo ora che un grave lutto l’ha colpita con la dolorosa perdita di sei volontari, fra i quali Massimo Pironi, ex Sindaco di Riccione.

Le canzoni di Natale le vere protagoniste della festa

Il cuore di "Sing Like A Deejay" saranno le canzoni di Natale della radio, ovvero 10 prescelte fra le oltre 20 lanciate negli anni (a partire dalla leggendaria Christmas With The Yours), che i partecipanti alla festa potranno cantare in un gigantesco karaoke insieme ai personaggi di Radio Deejay. Un momento speciale e attesissimo sarà poi l’ascolto in anteprima della canzone di Natale 2022, il cui video sarà in parte girato proprio al Fabrique durante la festa, con il pubblico presente grande protagonista insieme agli interpreti Deejay All Stars.

Le sorprese della serata

Durante la serata non mancheranno tante sorprese per i partecipanti che avranno anche la possibilità di acquistare gadget e regali della nuova Xmas Collection al corner del Deejay Official Store: la felpa di Natale creata per l’occasione insieme a SUN68, le t-shirt, la mug, i calzini, lo scaldotto, e il Panettone is on the table (il nome omaggia l’attacco della prima canzone di Natale della radio, cantata dal Complesso Misterioso) firmato Ernst Knam, il dolce tipico milanese creato su ricetta dello Chef e pasticciere più famoso della televisione italiana e frutto della collaborazione esclusiva fra il Re del Cioccolato e Radio Deejay, da tempo grandi amici.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.