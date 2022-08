Festa nazionale di mi lindo Ecuador a Milano

SECONDA EDIZIONE “MI LINDO ECUADOR 2022”

DOMENICA 7 AGOSTO 2022 - Dalle ore 12:00 alle ore 22:00 Presso il Centro Sportivo Arca in via del



Cardellino, 15 a Milano.



Domenica 7 agosto, Presso il Centro Sportivo Arca in via del Cardellino, 15 a Milano si celebra la seconda

edizione dell’evento culturale “Mi Lindo Ecuador” in occasione della commemorazione dei 213 anni del primo

grido D’Indipendenza dell’Ecuador.

La manifestazione, patrocinata dal Consolato Generale dell'Ecuador a Milano, dal Comune di Milano e

dall’ufficio Commerciale Pro Ecuador rappresenta per la comunità ecuadoriana l’opportunità di diffondere

il proprio patrimonio culturale e di condividerlo con la città di Milano, che la ospita, attraverso una ricca

programmazione di iniziative che includono l’atto Solenne, folklore, gastronomia, musica, area bambini e

sport.



MI LINDO ECUADOR



L’omaggio alla Festa Nazionale dell’Ecuador che ha come obiettivo

diffondere sempre di più Tradizioni, Cultura e Gastronomia.



L’EVENTO



L’Ingresso all’evento è completamente gratuito e darà inizio con il

tradizionale taglio del nastro, è l’atto solenne in presenza delle massime

autorità diplomatiche e civili per commemorare la data storica del 10 agosto

del 1809, ricordata come il primo Grido dell'Indipendenza dell’Ecuador.

Dopo il momento di apertura ufficiale che si terra alle ore 12:00 sul palco principale, “Mi Lindo Ecuador”

condivide con i visitatori la sua giornata di festa attraverso un ricco programma culturale.

Durante tutta la giornata assisterete a diversi interventi artistici di gruppi di danze folklorica, show musicali e

Dj Set, che si esibiranno sul palco principale, allestito specialmente per l’evento. Intorno a tutto il perimetro

saranno a disposizione degli stand sia di gastronomia dove si potrà degustare della ricca e variata

gastronomia che offre l’Ecuador, grazie alla partecipazione dei ristoranti ecuadoriani e latini presenti sul

territorio. Inoltre saranno presenti degli stand dove troveranno spazio Istituzioni e numerose Associazioni



ecuadoriane e italiane che vi offriranno i dettagli e informazione utili per avvicinarvi di più all’Ecuador e alla

sua comunità presente in tutta Italia.

In un evento che vuole coinvolgere tutta la famiglia non potevamo lasciare da parte i piccoli di casa.

All’interno della esposizione ci sarà L’area Bambini dove avranno a disposizione uno spazio ricreativo fatto da

grandi gonfiabili dove i bambini potranno giocare durante tutto il giorno in piena sicurezza.

All’interno della manifestazione troverete un’area dedicata esclusivamente allo sport specificamente alla

realizzazione del campionato Coppa dell’Indipendenza 2022 Organizzata in collaborazione con Jhonson

Naranjo presidente della Poli Sportiva Lega Ecuatoriana.

L’evento Mi Lindo Ecuador conta con il prestigioso patrocinio del Consolato Generale dell’Ecuador a Milano,

il Comune di Milano, l’ufficio Commerciale Pro Ecuador, l’Istituto Cervantes di Milano, e Fe y Alegria Irfeyal

Milano Italia e la collaborazione de numerosi media partner: Sempione News, TCG News Italia, Expreso

Latino, Revista Miradas, Mi Gente Latina, Gazzetta Milano, Gazzetta della Lombardia, Te Quiero Contar,

Radio Quisqueya, Revista Mujer Latina, Grupo Prensa Latina, Master Press, Marco Tejo, 1Cahanel, Amore

Wolrd, Radio Quisqueya, Mimosa Time, Video Maker Lombardia, Canal Latino 1 TV, Radio Latin Sound, Goza

Italia, Goza Europa, Flow Video e il programma Ver Para Creer.

“Mi Lindo Ecuador” vi aspetta per festeggiare tutti insieme i 213 anni di Indipendenza dell’Ecuador, in una

bellissima location fresca, grazie alla sua posizione strategica all’aperto, ma a due passi dalla metro Inganni.

Le novità della seconda edizione:

MOSTRA 200 ANNI IN LIBERTA BATALLA DEL PICHINCHA.

200 anni di libertà BICENTENARIO DELL'INDIPENDENZA DELL'ECUADOR - 24 MAGGIO 1822

All’interno della seconda edizione dell’evento culturale Mi Lindo Ecuador verrà presentata la mostra "200

anni di libertà" per commemorare il bicentenario della Battaglia di Pichincha. Una occasione per scoprire di

più sulla storia dell’Ecuador. La mostra si potrà visitare dalle 12:00 alle 22:00 presso la Expo Mi Lindo

Ecuador all’interno del Centro Sportivo Arca, via del Cardellino, 15 Milano (MM1) Inganni.

T-SHIRT UFFICIALE DE MI LINDO ECUADOR 2022

La maglia è stata disegnata con originalità, patriottismo e un approccio culturale mettendo in evidenza uno

dei simboli del folklore ecuadoriano (El diablo Uma).

MASCOTA DE MI LINDO ECUADOR

Kori e il nome della mascotte ufficiale della seconda edizione di Mi Lindo Ecuador, Kori sarà ovunque,

accogliendo tutti i partecipanti per tutta la giornata dell'evento culturale Mi Lindo Ecuador.

LOTTERIA GRATUITA - UN VIAGGIO IN ECUADOR

Tutti potranno partecipare al sorteggio gratuito di un biglietto aereo andata in ritorno Milano Ecuador.

MOSTRA D’ARTE DEL ARTISTA BORIS VELIZ

Titolo: PLURALISMO, ARTE E COLORE.

DIGITALIZACION DELL’EVENTO

La nuova pagina web, conta con un design più moderno e agile che, oltre a mantenere i nostri obiettivi,

aggiungiamo nuovi link e spazi, con l'idea di poter aggiornare le informazioni man mano che si sviluppano e

per poterli condividere con tutti voi.



Link Utili:

Web: www.milindoecuador.it

Facebook: https://www.facebook.com/milindoecuadormilano

Instagram: https://www.instagram.com/milindoecuadormilano/

TikTok: https://www.tiktok.com/@milindoecuadormilan?_t=8UWWe4qmyFq&_r=1

Agenzia e Ufficio Stampa:

TCG News Italia

Daniel Sigua +39 366 990 2415



www.tcgnews.it