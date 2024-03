Al Bar Brera la 'Festa di Primavera', l'evento per sostenere i City Angels

Si apre il ciclo di appuntamenti presso il Bar Brera, in via Brera al 23, che annuncia la prima edizione della Festa di Primavera in programma per giovedì 21 marzo dalle ore 18. Parte del ricavato della serata verrà devoluto ai City Angels, un’associazione, composta da volontari, nata a Milano nel 1994 su iniziativa di Mario Furlan.

Sarà possibile per l’occasione degustare il nuovo signature cocktail “Brera” composto da soli ingredienti Branca®, 3 cl. di Stravecchio, 4 cl. di Antica Formula e 1 cl. Fernet con aggiunta di ginger beer schweppes. Il colore ocra gli conferisce l’elegante effetto vintage dal sapore un po’ retrò che riporta alla storicità della location, nella smerigliatura del bicchiere riecheggiano i ciottoli del lastricato in pietra che su due rette parallele conducono al Bar Brera, dove nasce il cocktail.

Un omaggio al quartiere artistico milanese, cuore bohémien della città, che riesce a fare rivivere incredibili atmosfere di ricordi antichi e custoditi nelle vicine Accademia di Belle Arti e nella Pinacoteca.

“Il Bar Brera affonda le sue radici alla fine dell'800, quando fu fondato come luogo di ritrovo e cultura nel cuore del vibrante quartiere di Brera a Milano. Con la festa di primavera - spiega Liborio Navarra, amministratore unico Bar Brera - diamo il via a un ciclo di appuntamenti dove celebrare l’arte, la cultura e la vivacità del quartiere di Brera un crocevia di personalità appartenenti al mondo della cultura italiana e internazionale, della musica, dell’arte, e ancora oggi è il punto di incontro di giornalisti e scrittori”.

“Siamo grati al Bar Brera, realtà storica di Milano nel sostegno che ci ha dedicato - spiega Mario Furlan, fondatore dei City Angels -. Un’eccellenza che racconta la storia milanese con un occhio rivolto a chi soffre, riuscendo così a rappresentare Milano nota anche per essere una città col cuore in mano riuscendo così a unire la storia e la qualità portando avanti la filantropia milanese.