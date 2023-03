La festa di primavera alla Cascina Linterno

Gli Amici della Cascina Linterno, nell’ambito del Programma di iniziative 2023, invitano tutte le famiglie domenica 2 aprile alla Festa di Primavera.

Durante la giornata sarà possibile ricevere la Benedizione degli Ulivi con Processione Pasquale nella Domenica delle Palme, scoprire il mercatino biologico e numerose attività creative, oltre ad animazione per bambini.

Programma

Di seguito il programma della giornata:

Ore 9.15 - Benedizione degli Ulivi e partenza della Processione Religiosa in occasione della Domenica delle Palme, percorrendo le vie del Quartiere, dalla Chiesetta di Cascina Linterno fino alla Parrocchia Madonna dei Poveri

Ore 10 - Apertura del Mercatino Bee Happy Family con Pane, Farine, Biscotti, Torte, Miele, Fiori, Formaggi, Uova, Riso, Salumi e Verdure prodotti nelle aziende agricole della Zona 7 e del Parco Agricolo Sud Milano

Ore 10.15 - Conferenza di Sergio Codazzi su “Freguj de Stòria del Borgo di Buccinasco Castello”, l’invenzione del formaggio “Grana” e la Mostra Fotografica “I mestieri di una volta”

Mattino e Pomeriggio, a partire dalle Ore 10,30 e 15,30 - “Bimbi in Cascina” – Coinvolgenti animazioni per bambini, per una giornata ricca di esperienze e con l’immersione nel verde del Prato del Falò e del Parco delle Cave

Ore 15.30 - “A Ti Milàn Città Meravigliosa” - Pomeriggio in allegria sull’Aia della Cascina con i maggiori interpreti della canzone milanese e la partecipazione di Giuliano “Ricciolo” Mistrangeli e di Giovanni Manzari per ricordare assieme i più grandi cantautori e poeti meneghini con aneddoti, racconti, emozioni e testimonianze autentiche del loro talento artistico

Partecipazione libera e gratuita.